Верховный суд США предоставил Трампу частичный иммунитет. Байден раскритиковал это решение

CentralAsia (CA) - Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме.

Как сообщает «Би-би-си», это решение, вероятно, отсрочит процесс по обвинению экс-президента в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года, а также может повлиять на другие дела против него.

Консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что президент пользуется «абсолютным иммунитетом» от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.

«На неофициальные действия иммунитет не распространяется», — сказал Робертс, отправив дело на рассмотрение в суд низшей инстанции, чтобы определить, какое из обвинений, предъявленных бывшему президенту, относится к официальному или неофициальному поведению.

Дональд Трамп назвал это решение победой демократии.

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!» — написал он в своей соцсети Truth Social капслоком.

Трое либеральных судей Верховного суда выразили несогласие с этим решением. Судья Соня Сотомайор заявила, что отныне любой президент может делать практически все, что угодно, прикрываясь официальными полномочиями.

«Сегодняшнее решение предоставить бывшим президентам уголовную неприкосновенность меняет институт президентства», — написала она. — Опасаясь за нашу демократию, я выражаю несогласие», — заявила она.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда опасным прецедентом и подрывом принципа верховенства права.

«Эта страна была основана на принципе, согласно которому в Америке нет королей. Все мы равны перед законом. Никто, никто не выше закона, даже президент Соединенных Штатов», — сказал Байден в телеобращении в понедельник вечером.

«Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что пределов тому, что может делать президент, больше фактически нет, — продолжил Байден. — Человеку, который отправил эту толпу на Капитолий, грозило уголовное преследование за то, что случилось в тот день. Американский народ имеет право до предстоящих выборов получить ответ в суде. Теперь, из-за сегодняшнего решения, это становится крайне, крайне маловероятным».

В конце февраля Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года.

В конце прошлого года Верховный суд отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия — в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта этого года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете. Верховный суд принимал участие в рассмотрении подобного дела впервые.

В отношении Дональда Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Приговор по делу вынесет судья на заседании 11 июля.