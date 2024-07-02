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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В аэропорту его встретил Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание важных документов.

Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет 3 июля.

Си Цзиньпин прибыл в страну по приглашению президента Токаева. Это пятый визит китайского лидера в Казахстан.

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