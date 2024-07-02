Южная Корея впервые за шесть лет провела стрельбы у границы с КНДР

CentralAsia (CA) - Южная Корея возобновила учения с боевой стрельбой на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности шесть лет назад, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление военных.

Учения с участием самоходных гаубиц K9 и K105A1 проходили на артиллерийских полигонах в провинциях Кёнгидо и Канвондо. Yonhap напоминает, что учениям предшествовала приостановка Южной Кореей действия межкорейского военного соглашения из-за кампаний КНДР по запуску «мусорных шаров» и попыток нарушить работу GPS-сигналов вблизи пограничных островов.

В рамках соглашения, заключенного в 2018 году, стороны не могли проводить военные учения в так называемых серых зонах вблизи границ, согласованных странами. Тогда же были обозначены бесполетные зоны для предотвращения случайных столкновений самолетов.

Южная Корея в начале июня приостановила действие межкорейского военного соглашения «до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие». До этого Сеул приостановил действие некоторых пунктов межкорейского соглашения, в частности, восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Это стало ответом на запуск КНДР первого военного разведывательного спутника.

Пхеньян тогда заявил, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в соответствии с соглашением, и снова стал дислоцировать солдат и вооружения у демаркационной линии. В конце июня КНДР также обвинила Южную Корею и ее союзников в создании «азиатского НАТО».