В Казахстане введут сексологическую экспертизу

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство юстиции Казахстана начало разрабатывать новый вид исследования под названием «Судебно-сексологическая экспертиза». Причиной тому послужило увеличение преступлений против личности человека, в том числе сексуального характера, сообщает Orda.kz.

По словам официального представителя ведомства Талгата Уали, в рамках экспертизы подозреваемому в том или ином преступлении будут задавать вопросы, исходя из которых можно будет его составить психологический портрет. Делать это будут для того, чтобы выявить возможные психологические отклонения человека в сексуальном или психосексуальном плане, а также узнать, есть ли у него склонность к педофилии.

«Возможно будет выявить, есть ли у человека показания для химической кастрации. До этого подобную экспертизу в стране не проводили. Но теперь планируем до конца года ввести», - сказал Талгат Уали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения