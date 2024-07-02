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Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС в Астане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3−4 июля посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита вошли вопросы развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации.

Будут также рассмотрены проблемы международного и регионального взаимодействия.

По итогам заседания планируется принятие Астанинской декларации и пакета документов по расширению партнёрства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях.

В рамках программы пребывания лидер Узбекистана также проведёт ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

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