Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3−4 июля посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита вошли вопросы развития многопланового сотрудничества в рамках ШОС и совершенствования деятельности организации.

Будут также рассмотрены проблемы международного и регионального взаимодействия.

По итогам заседания планируется принятие Астанинской декларации и пакета документов по расширению партнёрства в сферах экономики, безопасности, экологии, энергетики, туризма и многих других направлениях.

В рамках программы пребывания лидер Узбекистана также проведёт ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.