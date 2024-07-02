Рекорд по загрязнению воздуха за три года побили в Алматы

Пыльная буря в Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы за 2023 год зафиксировали рекордный уровень загрязнения воздуха за последние три года, сообщает DataHub.

По данным Бюро национальной статистики, предприятия города выбросили в атмосферу 44 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на 6% больше, чем годом ранее, и является максимальным значением с 2020 года.

Главными загрязнителями стали сернистый ангидрид, окислы азота и взвешенные частицы.

На сернистый ангидрид (SO2) пришлась почти половина всех выбросов – 20,2 тысячи тонн. Аналитики поясняют, что теплоэлектростанции используют уголь с высоким содержанием золы из Экибастуза, при сжигании которого образуется много этого вещества.

Другие значительные выбросы – около 36% – составили окислы азота (в пересчёте на NO2) и взвешенные частицы, в сумме 8,7 тысяч тонн и семь тысяч тонн соответственно. Выбросы окиси углерода (СО) составили 5,7 тысяч тонн (13%). Все эти вещества также являются результатом сжигания угля на ТЭЦ.

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