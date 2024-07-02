Во Франции около 190 кандидатов снялись со второго тура парламентских выборов

CentralAsia (CA) - Перед вторым туром внеочередных выборов в Национальное собрание (нижняя палат парламента) Франции снялись около 190 кандидатов, подсчитала газета Le Monde.

Среди них — 123 кандидата от левых партий и 64 от блока президента Франции Эмманюэля Макрона. Тем самым парламентарии хотят помешать правой партии «Национальное объединение» получить большинство.

По итогам первого тура, который состоялся 30 июня, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» под руководством Жордана Барделля набрала 33,2% голосов. Левый блок «Новый народный фронт» набрал 28,1% голосов, правительственный блок «Вместе» — 21%, правые «Республиканцы» получили 10%.

В большинстве одномандатных округов во второй тур вышли претенденты от трех основных блоков. Эмманюэль Макрон и представители левых после первых результатов призвали отказываться от участия во втором туре тем, кто занял третье место, чтобы все голоса перешли к главным соперникам «Национального объединения». Кандидаты могут отказаться до 18:00 2 июля.

На фоне победы «Национального объединения» в первом туре в Париже и других французских городах прошли акции протеста. В ночь на 1 июля в стране прошли беспорядки с участием нескольких тысяч граждан, которые выходили с плакатами «Против крайне правых».