В Казахстане выросли цены на автогаз на 12% и природный товарный газ на 50%

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 1 июля выросли цены на сжиженный нефтяной газ (автогаз) - среднем на 12%, также выросли цены на природный товарный газ (метан), но для отдельных категорий потребителей (крупные коммерческие предприятия и майнеры) цены на товарный газ выросли на 50%, пишет Energy Monitor.

«На сегодняшний день оптовая цена на газ в Казахстане является одной из самых низких во всем мире и составляет порядка 20 640 тенге/тыс м3. Например, цены в соседней РФ сформировались на уровне 35 000 тенге/тыс м3. Между тем, сдерживание цен на товарный газ в Казахстане привело к тому, что в отдельных регионах страны (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская области) себестоимость превышает утвержденные цены на 150–200%, а также ежегодному снижению потенциала отечественного производства» — отмечали ранее в Минэнерго.

По мнению Минэнерго, низкие цены снижают инвестиционную привлекательность газовой отрасли и недропользователи не заинтересованы в разработке газовых месторождений ввиду убыточности газовой отрасли.

В ближайшие годы ожидается резкий рост потребления газа с 18,5 млрд м3 в 2023 году до 32,1 млрд м3 газа к 2028 году за счет реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и нефтегазохимии, активной газификации регионов.

Ввиду ограниченных ресурсов, газоснабжение новых потребителей будет возможно только за счёт импорта из РФ по коммерческим ценам на условиях «take-or-pay» («бери или плати»), что приведет к резкому увеличению себестоимости газа

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения