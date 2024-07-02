Генпрокуратура Украины переквалифицирует дело об убийстве казахстанского журналиста в Киеве

Айдос Садыков

CentralAsia (CA) - В связи со смертью казахстанского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова правоохранительные органы Украины переквалифицируют статью на заказное убийство, сообщила Генеральная прокуратура страны.

«В настоящее время правоохранительные органы готовят сообщение об изменении подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», - говорится в сообщении.

18 июня на Айдоса Садыкова было совершено покушение в Шевченковском районе Киева. Он получил ранение в голову и 13 дней находился в реанимации, где скончался сегодня ночью.

По данным следствия, к преступлению причастны двое граждан Казахстана. Генпрокуратура Украина объявила их в международный розыск. По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста. Один из подозреваемых был задержан в Казахстане, он сам обратился в полицию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на Садыкова, заявил о готовности правоохранительных органов страны помочь в расследовании. Однако спикер сената Маулен Ашимбаев позднее сказал, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении.

Айдос Садыков и Наталья Садыкова – авторы оппозиционного канала «Бәсе». Они переехали в Украину в 2014 году после возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Садыковой. Айдос Садыков, по его словам, также подвергался уголовному преследованию по политическим мотивам. Осенью 2023 года казахстанские власти объявили Садыковых в розыск, выдвинув обвинения в разжигании социальной розни.