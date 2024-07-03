В Улан-Баторе открылась специальная выставка монгольских исторических реликвий, хранящихся в Лувре

CentralAsia (MNG) - В прошлом году за шесть месяцев более 250 000 человек посетили выставку «Чингисхан: Как монголы изменили мир» во дворце герцога Бретании в Нанте, Франция. С сегодняшнего дня эта выставка доступна и монголам.

Выставка очень важна, поскольку дает возможность увидеть 130 зарубежных экспонатов из 77 стран и всего около 300 экспонатов на родине, представляющих собой редкие и ценные реликвии, относящиеся к Монгольской империи, а также познакомиться с очень интересными предметами и реликвиями монгольской истории.

Важнейшим из них является оригинальный вариант письма на монгольском языке, написанное в 1305 году и отправленное монгольским правителем Персии Иль-ханом Өлзийтом французскому королю Филиппу IV, которое является гордостью наших предков.

Это письмо не только выражает великий Pax Mongolica, но и сохраняет чудо монгольской письменности. Отметим, оно впервые за 719 лет возвращается на землю Азии.

Кстати, в следующем году выставка «Чингисхан: Как монголы изменили мир» пройдет в Чехии и продолжит путешествие по Европе, побывав в таких странах, как Италия, Германия, Польша и Венгрия.

Отмечается, что позже в этом году выставку планируют открыть в США. В 2025 году ее привезут в Швейцарию.

источник: middleasiannews.com

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