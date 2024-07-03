Сегодня в Мегхалайе начнутся совместные военные учения Индии и Монголии «Кочевой слон». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 16-е совместные военные учения Индии и Монголии начнутся 3-6 июля в Умрое Мегхалаи.

Военные учения планируется провести в Умрое, Мегхалая, с 3 июля. Учения «Кочевой слон» — это ежегодные военные учения с участием Монголии, которые попеременно проводятся между Монголией и Индией. Последние учения прошли в Улан-Баторе в Монголии, а в 2019 году они прошли в Школе подготовки спецназа Бакло.

Во время учений индийские и монгольские войска пройдут различные учебные мероприятия, направленные на повышение их навыков и возможностей. Военные учения «Кочевой слон-2024» станут еще одной важной вехой в оборонном сотрудничестве между индийской и монгольской армией, что будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

источник: middleasiannews.com

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