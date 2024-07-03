В Монголии открылась первая сессия нового парламента

CentralAsia (MNG) - В Монголии открылась первая сессия Великого Государственного Хурала, сформированного по итогам 9-х парламентских выборов.

Выступая на церемонии открытия сессии Великого Государственного Хурала /парламента/, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил, что 9-ые парламентские выборы были проведены справедливо и успешно. «В настоящее время крайне необходимо, чтобы мы все уделяли внимание вопросам охраны окружающей среды, развитию национального производства и стратегических месторождений, а также проводили политику индустриализации для удовлетворения потребностей за счет внутренних поставок продовольствия, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов и расширения торговли и инвестиций», — добавил он.

При этом президент Монголии призвал новоизбранных депутатов поставить национальные интересы выше личных амбиций.

По окончательным результатам Центральной избирательной комиссии /ЦИК/ Монголии, правящая Монгольская народная партия получила 68 мест, оппозиционная Демпартия — 42, партия ХҮН /«Человек»/ — 8, Национальная коалиция — 4 и партия «Гражданское мужество — Зеленые» — 4.

источник: middleasiannews.com

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