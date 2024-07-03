Всемирный банк включил Монголию в список стран с доходом выше среднего

CentralAsia (MNG) - Алжир, Иран, Монголия и Украина в этом году перешли из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.
Всемирный банк внес Монголию в список стран с доходом выше среднего. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет от $4 516 до $14 005. В Монголии, по оценкам организации, в 2023 году показатель составил $5 875.
Монголия продолжила восстановление после пандемии: реальный ВВП увеличился на 7,0% в 2023 году. Рост был обусловлен расширением добычи полезных ископаемых на 23,4%, а также повышением экспортных цен, что привело к увеличению экспорта на 53,4%.
ВБ классифицирует страны по четырем группам доходов: высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. Классификации обновляются каждый год 1 июля на основе ВНД на душу населения за предыдущий календарный год. Показатели ВНД выражаются в долларах США с использованием коэффициентов пересчета, полученных в соответствии с методом Атласа, который в его нынешней форме был введен в 1989 году. Классификация доходов Всемирного банка направлена на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения Атласа как широко доступный показатель экономического потенциала.
Классификация стран по категориям доходов существенно изменилась за период с конца 1980-х годов. В 1987 году 30% стран, представивших отчеты, были отнесены к странам с низкими доходами, а 25% — к странам с высокими доходами. К 2023 году эти общие показатели сместятся до 12% в категории с низкими доходами и до 40% в категории с высокими доходами.
источник: middleasiannews.com