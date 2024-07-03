Всемирный банк включил Монголию в список стран с доходом выше среднего

CentralAsia (MNG) - Алжир, Иран, Монголия и Украина в этом году перешли из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Всемирный банк внес Монголию в список стран с доходом выше среднего. В эту категорию входят государства, где уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет от $4 516 до $14 005. В Монголии, по оценкам организации, в 2023 году показатель составил $5 875.

Монголия продолжила восстановление после пандемии: реальный ВВП увеличился на 7,0% в 2023 году. Рост был обусловлен расширением добычи полезных ископаемых на 23,4%, а также повышением экспортных цен, что привело к увеличению экспорта на 53,4%.

ВБ классифицирует страны по четырем группам доходов: высокий, выше среднего, ниже среднего и низкий. Классификации обновляются каждый год 1 июля на основе ВНД на душу населения за предыдущий календарный год. Показатели ВНД выражаются в долларах США с использованием коэффициентов пересчета, полученных в соответствии с методом Атласа, который в его нынешней форме был введен в 1989 году. Классификация доходов Всемирного банка направлена ​​на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения Атласа как широко доступный показатель экономического потенциала.

Классификация стран по категориям доходов существенно изменилась за период с конца 1980-х годов. В 1987 году 30% стран, представивших отчеты, были отнесены к странам с низкими доходами, а 25% — к странам с высокими доходами. К 2023 году эти общие показатели сместятся до 12% в категории с низкими доходами и до 40% в категории с высокими доходами.

источник: middleasiannews.com

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