Монголия подписала Люблянско-Гаагскую конвенцию

CentralAsia (MNG) - Монголия вошла в число государств, подписавших Люблянско-Гаагскую конвенцию о международном сотрудничестве в расследовании преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных и других международных преступлений и уголовном преследовании за них.

Данная конвенция является важнейшей вехой в борьбе с безнаказанностью лиц, совершающих наиболее тяжкие преступления. Она позволит укрепить на долгосрочной основе судебное сотрудничество между государствами, а также работу Международного уголовного суда.

Документ станет инструментом, который позволит подписавшим сторонам проводить совместные расследования, сбор и обмен доказательств, экстрадицию осужденных, взаимную судебную помощь. Конвенция также уделяет особое внимание правам жертв таких преступлений.

24 июня, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Бельгия Болд Лувсанвандан подписал в Брюсселе Люблянско-Гаагскую конвенцию.

Люблянско-Гаагская конвенция является первым важным договором в области международного уголовного права после принятия Римского статута в 1998 году, в соответствии с которым был учрежден Международный уголовный суд. После подписания документ должен быть ратифицирован парламентом.

В мае 2023 года Люблянско-Гаагская конвенция о международном сотрудничестве при расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных и других международных преступлений была принята по итогам двухнедельной дипломатической конференции, проходившей в словенской столице.

Принятие Люблянско-Гаагской конвенции является историческим достижением, которое представляет собой важный шаг в нашей общей борьбе с безнаказанностью и стремлении к правосудию в случае наиболее тяжких преступлений. Конвенция значительно укрепит сотрудничество между странами в расследовании и судебном преследовании тяжких международных преступлений и будет способствовать укреплению верховенства закона и борьбы с безнаказанностью на глобальном уровне.

Монголия тесно сотрудничает с Аргентиной, Бельгией, Нидерландами, Словенией и Сенегалом, которые являются инициаторами этой конвенции. В настоящее время более 80 стран поддержали эту иницативу, а 35 стран подписали конвенцию.

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