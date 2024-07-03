Учёные обнаружили ранние свидетельства верховой езды в Монголии

CentralAsia (MNG) - Древние монгольские лошади использовались на 200 лет раньше, чем предполагалось: расчищенное копыто пролило свет на историю верховой езды

Исследование, опубликованное в Science, отмечает, что расчищенное копыто, найденное археологами, свидетельствует о том, что известная конная культура начала использовать лошадей на два века раньше, чем считалось ранее. Это, пожалуй, старейшее свидетельство домашнего использования лошадей в древней Монголии. Это открытие проливает свет на возникновение империи, которая перемещала людей, товары и даже пандемические болезни по древнему миру.

Эта находка является одним из самых древних свидетельств домашнего использования лошадей в древней Монголии. Открытие освещает историю империи, которая значительно влияла на передвижение людей, товаров и даже эпидемий по древнему миру. «Это действительно захватывающее исследование», — говорит Алисия Вентреска-Миллер, археолог из Мичиганского университета, не участвовавшая в проекте. «Я всегда задаюсь вопросом, почему мы не находим домашних лошадей в Монголии раньше, чем уже есть».

Согласно археологическим и генетическим данным, лошади были впервые одомашнены около 4200 лет назад в Понтийско-Каспийских степях, расположенных на современной территории южного Кавказа. Однако именно мастерство монгольских всадников в верховой езде кардинально изменило социальный и политический ландшафт Восточной Азии.Лошади сопровождали монгольских всадников в жизни, бою и даже смерти; в некоторых монгольских захоронениях похоронены сотни лошадей. Даже сегодня существует монгольская пословица, которая переводится как: «Монгол без лошади — что птица без крыльев».

Несмотря на значимость этого наследия, самые старые обнаруженные в Монголии кости домашних лошадей датируются лишь 3200 годами до нашей эры — на тысячу лет позже, чем предполагалось. Это, по словам археолога Уильяма Тейлора из Университета Колорадо в Боулдере, подчеркивает необходимость дополнительных археологических находок для заполнения пробелов в исторических данных.

Тейлор тоже был убежден, что должны быть найдены доказательства, которые могли бы заполнить пробел в археологических данных. Поэтому в 2019 году, когда знакомый монгол показал ему коллекцию стрел, которую он нашел во тающем льду Горного Алтая — региона между тем, где были приручены лошади и где действительно процветало искусство верховой езды, — он собрал свое снаряжение и отправился на Ледниковая зона в западной Монголии.

Самое значимое открытие было сделано в ходе второй экспедиции Уильяма Тейлора в западной Монголии. На высоте 3600 метров археологи нашли железные подковы и копыто, предположительно отрезанное с помощью рукотворных инструментов. Эти артефакты, не датированные радиоуглеродом из-за отсутствия органических остатков, но оцененные по артефактам вблизи, имеют возраст не более 2500 лет.

Учитывая сложности интерпретации, исследователи заявляют, что копыто скорее всего принадлежало к лошади, погибшей естественной смертью, и не является доказательством обрезки. Тем не менее, Тейлор настаивает на своей интерпретации, указывая на артефакты связанные с уходом за лошадьми, найденные поблизости.

источник: middleasiannews.com

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