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Президент Хурэлсух примет участие в саммите ШОС

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа примет участие в качестве наблюдателя в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет 3-4 июля 2022 года в Астане, Республика Казахстан. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Президента Монголии.

Ожидается, что Хурэлсух Ухнаа выступит с речью на заседании в расширенном составе, а также проведет отдельные встречи с руководителями стран-членов ШОС и партнеров по диалогу, чтобы обменяться мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества, обсудить международную и региональную повестку, представляющую общий интерес.

Монголия рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важный канал многостороннего сотрудничества, и с тех пор, как она получила статус наблюдателя в 2024 году, Монголия регулярно участвует в Саммите.

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