Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС
CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Пресс-служба российского президента сообщила, что в Астане у Путина также запланирован «целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств – участников саммита».
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Астане во Дворце Независимости 3-4 июля.
ШОС основана в 2001 году шестью странами – Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
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