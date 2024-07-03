Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Пресс-служба российского президента сообщила, что в Астане у Путина также запланирован «целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств – участников саммита».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Астане во Дворце Независимости 3-4 июля.

ШОС основана в 2001 году шестью странами – Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

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