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В Индии более 120 человек погибли в давке во время религиозной процессии

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 121 человек, включая детей, погибли в результате давки, возникшей на индуистском религиозном собрании в северном индийском штате Уттар-Прадеш 2 июля, сообщает телеканал NDTV, ссылаясь на данные властей.

Давка возникла в деревне Пхулрай в районе Хатхрас (в 200 километрах к юго-востоку от столицы страны Нью-Дели). По данным властей, большая толпа собралась на открытой местности, чтобы встретиться с местным религиозным лидером.

Как рассказала очевидица, встречу организовали в честь местного гуру, Бхоле Бабы, также известного как Нараян Саакар Хари. Давка возникла, когда люди начали расходиться. NDTV отмечает, что людей «не отпускали до тех пор, пока машина самозваного гуру не уехала», из-за чего толпа скопилась на небольшом пространстве.

Очевидец рассказал телеканалу India Today, что на месте проведения встречи был узкий выход: «Когда мы пытались выйти в сторону поля, вдруг началась суматоха, и мы не знали, что делать. Многие люди погибли». Другой очевидец сообщил, что дорога, на которую выходили люди, находилась на возвышенности, а внизу располагался водосток, и «люди один за другим начали падать в него».

Как сообщается, семьям погибших пообещали выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рупий ($1,8 тыс.), а пострадавшим — по 50 тысяч рупий ($451).

Власти намерены возбудить уголовное дело в отношении организаторов встречи.

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