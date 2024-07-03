Постпред Монголии при ООН встретился с Генеральным секретарем ООН

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял постоянного представителя Монголии при ООН Энхболда Воршилова в связи с его возвращением на родину.

Постоянный представитель Энкболд Воршилов выразил благодарность Генеральному секретарю и Секретариату ООН за всестороннюю поддержку в течение четырех лет его службы.

Энхболд подчеркнул, что официальный визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Монголию в 2022 году стал знаменательным событием в отношениях между Монголией и Организацией Объединенных Наций, и отметил, что заявление Генерального секретаря Антониу Гутерриша «Монголия – символ мира в мире конфликтов», сделанный в ходе его официального визита в Монголию, запечатлелся в душах жителей Монголии.

Кроме того, г-н Энхболд проинформировал Генерального секретаря о подготовительных работах к Всемирному женскому форуму, который пройдет в августе 2024 года в Улан-Баторе, и 17-й сессии Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций Борьба с опустыниванием (КБО ООН) пройдет в 2026 году в Монголии.

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