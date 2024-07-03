В Астане пройдет саммит ШОС. Кто из глав государств в нем участвует?

CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана Астане 3-4 июля пройдет 24-й по счету расширенный саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества

Накануне в Казахстан прилетел с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он также примет участие в саммите.

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану утром 3 июля.

Также в столицу Казахстана прибыл президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, страна которой является наблюдателем в организации.

Из центральноазиатских членов ШОС на саммите в Астане будут присутствовать президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Кто будет представлять Таджикистан, не сообщалось.

Индию в Астане представит не премьер Нарендра Моди, а министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Пакистан представит премьер-министр Шехбаз Шариф. От Ирана будет врио президента Мохаммад Мохбер.

Беларусь, которая является наблюдателем в ШОС представит президент Александр Лукашенко.

Расширенный формат саммита предполагает присутствие на нем и лидеров стран – партнеров организации по диалогу. Среди них – Азербайджан, Катар, ОАЭ, Туркменистан и Турция.

От Азербайджана и Турции примут участие президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

От международных организаций в саммите ШОС в Астане примут участие генсеки ООН Антониу Гутерриш, СНГ – Сергей Лебедев и ОДКБ – Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР и Исламской организации по продовольствию и безопасности.

Основной повесткой саммита, которая пройдет под девизом «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию», станет усиление роли ШОС в решении актуальных международных и региональных проблем.

Лидеры намерены сосредоточить свое внимание в первую очередь на международной торговле и экономике для обеспечения стабильности. На саммите будут обсуждаться также вопросы региональной безопасности, инфраструктуры, энергетики, окружающей среды, здравоохранения, туризма, образования, цифровизации, транспорта и логистики.

По итогам саммита планируется принять более 20 документов в различных областях, в том числе Астанинскую декларацию, в которой будет отражена позиция ШОС по текущим международным и региональным проблемам и перспективным исследованиям, а также «Стратегия развития ШОС до 2035 года» и «Стратегия развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года».

Одной из важный тем повестки дня саммита будет также вопрос борьбы с терроризмом. В мероприятии будут рассмотрены «Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на период 2025-2027 годов» и «Антинаркотическая стратегия ШОС на период 2024-2029 годов».

Ожидается принятия решения о полноправном членстве Беларуси в ШОС.

После саммита председательство в ШОС перейдет Китаю.

Что за организация ШОС?

Основа ШОС была заложена лидерами России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые впервые собрались вместе в Шанхае, в 1996 году, чтобы подписать соглашение об обеспечении стабильности на границе между Россией и Китаем.

Изначально организация называлась. «Шанхайская пятерка», но в 2001 году после вступления Узбекистана переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, а позже и Иран.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Беларусь, Монголия и Афганистан, партнерами по диалогу - Турция, Азербайджан, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Армения, Камбоджа, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал и Шри-Ланка.

К основным целям ШОС относятся укрепление взаимного доверия между странами-членами, развитие сотрудничества в целях поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, совместная борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества и расширение культурного взаимодействия.

Генеральный секретариат ШОС находится в Пекине, а Региональная контртеррористическая структура действует в Ташкенте.

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