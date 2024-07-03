Главком ВСУ назвал главную проблему украинской армии

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главная проблема Вооруженных сил Украины – нехватка мотивированных военнослужащих. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на Восточный фронт.

«В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими», – написал Сырский на своей странице в Facebook.

По его словам, еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА.

Он сообщил, что самой сложной остается обстановка на Покровском направлении. Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, а линия активного фронта увеличилась», - добавил главнокомандующий.