экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главком ВСУ назвал главную проблему украинской армии
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Главная проблема Вооруженных сил Украины – нехватка мотивированных военнослужащих. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на Восточный фронт.

«В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими», – написал Сырский на своей странице в Facebook.

По его словам, еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА.

Он сообщил, что самой сложной остается обстановка на Покровском направлении. Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, а линия активного фронта увеличилась», - добавил главнокомандующий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com