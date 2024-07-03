Муфтият Дагестана временно запретил никабы

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CentralAsia (KZ) - Муфтият Дагестана РФ объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе, об этом сказал заместитель муфтия Абдулла Салимов.

«Вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв. <...> Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал представитель муфтията.

Никаб — женский головной убор, который почти полностью закрывает лицо, с узкой прорезью для глаз.

Накануне отдел фетв при муфтияте Дагестана не увидел оснований для запрета ношения никаба. Там пришли к такому заключению после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов по поручению муфтия Ахмада-Хаджи Абдуллаева. Вместе с тем отдел допустил введение локального запрета на ношение никаба из-за «внешних факторов».

В последние недели возобновилась дискуссия о возможном запрете никабов в России. В частности, с соответствующим предложением выступали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба по соображениям безопасности. Вместе с тем он заявил, что не считает этот головной убор признаком радикального исламизма.

Вечером 23 июня боевики напали на православные церкви и синагогу, а также полицейские посты в Махачкале и Дербенте. Жертвами теракта стали 22 человека, среди которых 17 правоохранителей, еще 46 человек пострадали. Шестерых нападавших ликвидировали. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). По словам Бастрыкина, нападения совершили исламисты.

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