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Дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) -  4-6 июля на большей части Казахстана под влиянием циклона ожидаются обильные дожди с грозами, выпадением града и шквалистый ветер, сообщает «Казгидромет».

Сильный дождь ожидается 5 июля на северо-западе, 5-6 июля на севере, в центре и на юго-востоке, и 4-6 июля на востоке страны. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода преимущественно без осадков, а на западе страны прогнозируется очень сильная жара до +33+43°С.

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