На узбекско-казахской границе обнаружен 310-метровый тоннель для контрабанды лекарств из Индии

CentralAsia (UZ) - В доме жителя Ташкентской области Узбекистана обнаружен тоннель, который вел на территорию Казахстана. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Узбекистана (СГБ).

Тоннель использовался для контрабанды лекарственных средств, доставленных из Индии в Казахстан. О его существовании силовики узнали после задержания трансграничной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом препаратов негарантированного качества.

В операции по задержанию контрабандистов участвовали сотрудники СГБ, служащие Пограничных войск и специализированного таможенного комплекса «Ташкент-Аэро» Таможенного комитета Узбекистана. Они установили, что из Дели транзитом через Ташкент в Алматы была доставлена партия лекарств, которую затем привезли в село Достык Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана и через тоннель переправили в Ташкентскую область. А именно – в дом 49-летнего жителя махалли Урикзор Ташкентского района.

Длина тоннеля составляет 310 метров. Он оборудован системой освещения и вентиляцией воздуха, в нем находились тележки и канаты для переправки грузов.

В ходе оперативного мероприятия у членов преступной группировки было изъято свыше 17 тысяч упаковок лекарственных средств производства Индии 107 наименований, среди них — «Альбумин», «Ремдесивир», «Меропенем» и другие. Партию контрабанды оценили более чем в 1 млрд сумов ($87 тысяч).

Члены группировки задержаны, возбуждено уголовное дело.