Глава МВД России заявил о снижении в 2024 году числа преступлений, совершенных мигрантами

CentralAsia (CA) - В 2024 году количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, продолжило снижаться. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«В результате комплексной профилактической работы удалось укрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан. При этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее — на 7,6% уменьшение мы фиксируем. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилась», — сказал Колокольцев.

При этом министр подчеркнул, что приводит «цифры государственной статистики, а не какие-то передернутые, как это иногда у нас бывает. Это цифры официальной государственной статистики».

Благодаря активизации всех заинтересованных ведомств удалось более чем вдвое увеличить число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, отметил глава МВД.

«Профилактике правонарушений и выявлению мигрантов, находящихся в розыске, либо сменивших свои установочные данные, способствовали в том числе информационные ресурсы МВД России, в первую очередь дактилоскопические учеты», — пояснил Колокольцев.

Министр констатировал, что «даже отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности».

«Таким образом, вопросы выявления незаконной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенции многих ведомств, а также региональных органов власти и должны решаться совместными усилиями», — резюмировал глава МВД России.

27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о снижении в 2023 году уровня преступности среди иностранцев и лиц без гражданства на 3% и росте тяжких преступлений на 32%.