Совместные проекты на $14,5 млрд, вступление Казахстана в БРИКС. О чём говорили Токаев и Си Цзиньпин в Астане?

Си Цзиньпин, Касым Жомарт Токаев в Астане

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Астане. Китайский лидер находится в Казахстане с государственным визитом и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Как сообщает Акорда, Казахстан и Китай реализуют 45 совместных инвестиционных проектов на 14,5 млрд долларов.

«Казахстан придает большое значение укреплению дружественного соседства и многовековой дружбы между нашими странами. Благодаря нашим совместным усилиям мы наладили межгосударственное сотрудничество, которое является образцом перемен и включает в себя различные направления. Мы можем с уверенностью сказать, что наши двусторонние отношения вступили в новый, «золотой» период развития», - сказал Токаев.

По его словам, отношения между двумя странами во многом способствуют стабильному социальному, экономическому развитию и повышению благосостояния казахстанцев. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 миллиард долларов. Это рекордный показатель.

«В настоящее время реализуется 45 совместных инвестиционных проектов. Его общая стоимость составляет 14,5 млрд долларов. Сюда входят передовая промышленность, энергетика, транспорт, зелёная экономика, сельское хозяйство и многие другие направления», - отметил Токаев.

Казахстанский лидер поблагодарил главу КНР за личную поддержку совместных проектов.

Президент Токаев и председатель Си Цзиньпин вместе открыли культурные центры стран и филиал Пекинского университета языка и культуры в Казахстане.

«Мы будем продолжать тесно взаимодействовать в международных делах, активизируясь в координации в рамках таких многосторонних структур, как ООН, ШОС, формат Китай — Центральная Азия. Вместе претворять в жизнь инициативы по глобальному развитию, по глобальной безопасности и по глобальной цивилизации. Продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Вместе защищать общие интересы наших стран и всего развивающегося мира», - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС.

Токаев отметил, что рассматривает государственный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнёрства. По его словам, Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

«Мы готовы в конструктивном духе поддержать вопросы, связанные с реализацией вашей инициативы «Построение сообщества единой судьбы человечества». Наша позиция в отношении политики «одного Китая» остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с «силами трёх зол» — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 млрд долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит Год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах», - сказал казахский президент.

Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм.

Председатель КНР подчеркнул, что он является свидетелем динамичного развития Казахстана.

«Хотел бы подтвердить: как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития», - отметил Си Цзиньпин.

Отметив наличие действенных механизмов развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и КНР, лидеры государств подтвердили готовность правительств обеих стран оказать всемерное содействие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов.

По итогам переговоров Токаев и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках визита подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы (всего 31 документ):

меморандум об обмене и сотрудничестве между AMANAT и Коммунистической партией Китая;

дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между правительствами двух стран;

соглашение между правительствами двух стран о технико-экономическом сотрудничестве;

меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по расширению трансграничной железной дороги между странами;

меморандум между министерствами транспорта о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок;

меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между министерствами транспорта;

меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности Казахстана и Министерством коммерции КНР по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;

соглашение между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области обучения китайскому языку;

меморандум о взаимопонимании по совместному созданию «Мастерской Лу Баня» между Евразийским национальным университетом имени Гумилёва и Тяньцзиньским профессиональным институтом;

протокол между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Главным таможенным управлением КНР по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из Казахстана в Китай;

меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Главным таможенным управлением КНР;

меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития Казахстана и Национальной космической администрацией КНР о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции;

меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Казахстана и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения Китая в области радиовещания и телевидения;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «Телерадиокомплексом президента РК» и Медиакорпорацией Китая;

меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта Казахстана и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР;

меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции Казахстана и Государственным управлением по регулированию рынка КНР;

меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития Казахстана и Министерством промышленности и информационных технологий КНР;

меморандум между Министерством цифрового развития Казахстана и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития КНР о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая;

меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики РК и Национальным статистическим бюро КНР в рамках сотрудничества в области статистики;

меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации Казахстана и Медиакорпорацией Китая;

меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта Казахстана и Медиакорпорацией Китая;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «Телерадиокомплексом президента РК» и «Жэньминь Жибао»;

меморандум о взаимопонимании между МФЦП и Центральным телевидением Китая;

соглашение между Национальной академией наук Казахстана и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий;

соглашение между НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» и Китайским сельскохозяйственным университетом о создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах;

соглашение между КАЗНАИУ и Ланьчжоуским университетом о совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства;

соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом КНР;

соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом имени Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования;

контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане;

рамочное соглашение между Министерством энергетики Казахстана и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения