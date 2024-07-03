Токаев провёл встречу с президентом Таджикистана

Эмомали Рахмон и Касым Жомарт Токаев в Астане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.

Он поблагодарил главу соседней страны за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны.

«Именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным», – отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чём огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.

Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.

Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт во Дворце Независимости столицы 3-4 июля.

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