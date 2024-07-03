CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.
Он поблагодарил главу соседней страны за личное участие в саммите ШОС и неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны.
«Именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы являетесь единственным действующим президентом, который стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Эта организация, на мой взгляд, является эффективным, авторитетным и демократическим по своей сути объединением. Надеемся, что завтрашний саммит будет успешным», – отметил Токаев.
Президент подчеркнул, что Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения, в чём огромная заслуга принадлежит и Эмомали Рахмону.
Президент Таджикистана со своей стороны отметил успешное председательство Казахстана в ШОС, а также планомерное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном направлении и в сфере безопасности.
Собеседники также рассмотрели отдельные аспекты взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт во Дворце Независимости столицы 3-4 июля.