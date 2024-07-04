Главы МИД Монголии, КНР и РФ обсудили реализацию программы общего экономического коридора

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Китая Ван И и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане в среду, сообщили в МИД Монголии.

В ходе предметной беседы они обменялись мнениями по вопросам активизации трехстороннего сотрудничества в различных сферах, реализации дорожной карты развития сотрудничества и программы создания экономического коридора Монголия-Китай-Россия, а также приоритетных направлений дальнейшего развития этого перспективного формата.

Стороны заявили, что совместные усилия трех стран «могут внести важный вклад в укрепление мира и безопасности в азиатском регионе», говорится в заявлении.

Саммит ШОС проходит в столице Казахстана 3-4 июля.

источник: middleasiannews.com

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