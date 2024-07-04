Rio Tinto пытается предотвратить забастовку на медном руднике в Монголии

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Ltd (LSE:RIO, ASX:RIO, OTC:RTNTF) вступила в переговоры по предотвращению забастовки на своем медном руднике Оюу-Толгой в Монголии.

Потенциальная забастовка связана со спором по поводу зарплат и пособий работникам. Представители профсоюзов и правительственные чиновники участвуют в обсуждениях по решению проблем.

«Основное требование рабочих — довести заработную плату до аналогичного уровня, выплачиваемого за тот же тип работы, выполняемой на других мировых рудниках Rio Tinto», — заявила неправительственная организация OT Watch в комментариях, опубликованных Reuters.

OT Watch добавила, что работникам платят «жалкие 1596 долларов в месяц за работу вдали от дома».

«Rio Tinto стремится найти решение, которое принесет пользу всем участвующим сторонам», — заявил представитель Rio Tinto.

Оюу-Толгой составляет значительную часть медного производства Rio Tinto, внося существенный вклад в объем производства компании.

Он стал важнейшим активом в Монголии благодаря значительным инвестициям и сотрудничеству с местным правительством и рабочей силой.

источник: middleasiannews.com

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