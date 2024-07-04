Индия в ближайшее время получит 3 млн тонн угля из Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство стали Индии стремится диверсифицировать источники поставок коксующегося угля, при этом Россия и Монголия определены в качестве ключевых новых рынков, в то же время разрабатываются планы по созданию в стране собственного механизма определения цен на коксующийся уголь и создания индекса.

После обсуждений с представителями промышленности в понедельник было решено, что пробные запуски двух партий коксующегося угля из Монголии — около 3 млн тонн — будут рассмотрены в течение следующих трех-шести месяцев, сообщили Businessline высокопоставленные чиновники, принимавшие участие во встречах. Будет задействована Транссибирско-Монгольская железная дорога.

«Некоторые моменты связаны с обеспечением коксующегося угля за счет освоения новых географических регионов. Еще одним обсуждаемым вопросом было определение правильной цены на коксующийся уголь». «Привлечение Монголии для поставок и создание собственного ценового механизма рассматриваются для немедленной реализации», — сказал человек, присутствовавший на встрече.

На встрече также было решено, что Монголия будет использоваться для добычи коксующегося угля. Команда, состоящая из чиновников министерства и представителей промышленности, вскоре посетит эту центральноазиатскую страну, чтобы отработать логистику и посмотреть, потребуются ли туда дополнительные инвестиции или нет.

Монголия не имеет выхода к морю и граничит с Китаем и Россией. А Индия будет искать альтернативные маршруты в Китай, включая использование маршрута Владивосток—Ченнаи, чтобы обеспечить запасы угля. «Необходимо избегать любого маршрута через Китай», — сказал источник.

источник: middleasiannews.com

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