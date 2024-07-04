В Улан-Баторе состоялась научная конференция по литературоведению, истории и этнологии

CentralAsia (MNG) - 1 июля 2024 года в Монголии в Большом зале Национального музея Чингисхана прошла международная научная конференция «Литературная культура монголов: «Чингисов камень-800» и «Наскальные надписи Цогт тайджи-400».

Согласно постановлению правительства Монголии 2023 года, в 2024 году будут отмечаться 800-летие «Чингисова камня» и 400-летие «Наскальных надписей Цогт тайджи». Конференция была проведена с целью пробудить гордость за традиционную монгольскую письменность и культуру, способствовать развитию монголоведения, а также в целях сохранения и защиты монгольского литературного наследия.

На конференции директор Национального совета по языковой политике д-р Дашням Лувсандамба сказал: «У монголов есть традиция сохранять свою историю, культуру и образ жизни путем вырезания их на камне. Очень похвально, что мы изучаем эти надписи из нашего прошлого. Даже сейчас монголы вырезают и воздвигают каменные статуи. Ни один народ на земле не пишет свои записи на камнях так, как монголы. Исторический подвиг дальнего выстрела стрелы, совершенного Есунге Мэргэном, изображен на стеле «Чингисов камень»».

На конференции выступили с докладами более 20 зарубежных и отечественных исследователей и учёных.

«Чингисов камень» (Чингисийн чулууны бичиг) — эпиграфический памятник, гранитная стела с надписью старомонгольским письмом, обнаруженная в Забайкалье в начале XIX века. Датируется 1224—1225 годами и является, таким образом, древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольской письменности. Надпись посвящена Есунке (Есунгу), сыну Джочи-Хасара, племяннику Чингисхана. С 1936 года хранится в Государственном Эрмитаже.

«Наскальные надписи Цогт тайджи» являются историческими памятниками, доказывающими, что мы используем эту письменность с древних времен. Поколения монголов преданно защищали и оберегали эти наскальные надписи. Ряд известных зарубежных ученых приезжали в Монголию для их изучения. Некоторые полагают, что Цогт тайдж написал эти надписи для своей сестры и он был ведущим участником исторических событий своего времени и религиозным реформатором».

Ученые и исследователи считают, что «Наскальные надписи Цогт тайджи» являются одним из самых знаковых и важных символов монгольской письменности и литературы XVII века. Надписи поражают не только своей четкостью и красотой чистоты линий букв, но и тем, насколько хорошо они сохранились по сей день.

источник: middleasiannews.com

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