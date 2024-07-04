Монголия выразила тесное сотрудничество с Кыргызстаном в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики

CentralAsia (MNG) - В Астане (Республика Казахстан) Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, принимающий участие в расширенном заседании Совета глав государств стран-членов ШОС, вчера /3 июня/ встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Президента Монголии.

Государственный визит Президента Садыра Жапарова в Монголию в 2023 году углубил отношения между двумя странами, укрепил дружбу народов, подчеркнул Президент Хурэлсух Ухнаа.

Было также отмечено, что важным становится укрепление дружественных отношений между двумя странами, активизация диалога на высоком уровне, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Главы государств высоко оценили активное сотрудничество между законодательными органами двух стран и подчеркнули, что взаимный визит спикера парламента Монголии и спикера Жогорку Кенеша Кыргызстана в 2024 году был успешным и эффективным.

В дальнейшем в рамках углубления традиционных дружественных отношений они выразили активное и тесное сотрудничество в сферах обороны, торговли, экономики, образования, туризма, сельского хозяйства, легкой промышленности, транспорта и логистики.

Успешно реализуется национальное движение «Миллиард деревьев», инициированное Президентом Монголии в координации с инициативой «Зеленое наследие» Кыргызстана. В данном контексте стороны высоко оценили активную работу по внедрению в Монголию саженцев кыргызских плодовых и ягодных деревьев и созданию парка «Роща монголо-киргизской дружбы» в Эрдэнэте.

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