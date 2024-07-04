Хурэлсух отметил активное развитие сотрудничества с РФ по всем направлениям

CentralAsia (MNG) - Отношения Москвы и Улан-Батора активно развиваются в разных сферах в течение последних лет, заявил президент Монголии Хурэлсух Ухнаа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«За последние годы очень хорошо развивается наше двустороннее сотрудничество по всем направления», — заявил монгольский лидер. В качестве примера он привел работу государственного российско-монгольского предприятия «УБЖД».

Президент Хурэлсух также указал на планы строительства газопровода и железной дороги, связывающей Монголию, Россию и Китай, отметив, что проекты с РФ имеют важное значение для экономического развития страны.

На данный момент в ШОС входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Также у ШОС есть диалоговые партнеры (например, Азербайджан, Турция, Катар, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ) и страны-наблюдатели (например, Монголия).

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