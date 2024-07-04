Ракеты для систем ПВО и артиллерийские снаряды. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,3 млрд
- Азия и мир, экономика
- 9:52, 04 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины на 2,35 млрд долларов. Он включает ракеты для украинских ПВО, артиллерийские боеприпасы, ракетные системы и прочее, следует из сообщения на сайте Пентагона.
Полный список того, что войдёт в новый пакет американской военной помощи Украине:
- ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS;
- ракеты для систем ПВО HAWK;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, миномётные снаряды;
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, противотанковые ракеты TOW;
- боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия;
- подрывное оборудование, средства для буксировки и перевозки оборудования, аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолётов;
- запчасти, техническое обслуживание и другое оборудование.
Это уже седьмой пакет помощи Киеву с тех пор, как президент США Джо Байден в апреле подписал указ о выделении Украине около 61 млрд долларов помощи.
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