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Журналист Карлсон, который взял интервью у Путина, анонсировал также интервью с Зеленским
Такер Карлсон
Такер Карлсон

CentralAsia (CA) -  Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что интервью может выйти в ближайшее время.

«Мы пытались в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Смысл в том, чтобы донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире»,— написал Карлсон в соцсети X.

9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным длительностью 2 часа и 7 минут. Беседа была посвящена отношениям России и США, конфликту в Украине, а также связям российской стороны с НАТО. Журналист объяснял, что решил поговорить с российским президентом, поскольку американцы не знают о происходящем в России и в Украине. Позднее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский отклонил «многочисленные запросы» на интервью.

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