Путин провел переговоры с Токаевым

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Президентском центре Республики Казахстан в Астане.

Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов. Путин принял приглашение Токаева вновь посетить Казахстан в ноябре, совместив визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы с вами в постоянном контакте. Товарооборот растет. Он достиг почти $30 млрд,— сказал Владимир Путин на встрече.— У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов». Путин отметил, что Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что лично контролирует реализацию договоренностей и соглашений, достигнутых во время визита президента России в республику в ноябре прошлого года. По словам главы Казахстана, совместные проекты «олицетворяют стратегический характер взаимодействия государств».

Владимир Путин прибыл в Астану утром 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие пройдет 3 и 4 июля под эгидой «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В Казахстане Владимир Путин переговорил с главами Монголии, Азербайджана, Пакистана, Турции и КНР.

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