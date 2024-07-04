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Общий вступительный экзамен начинается сегодня

CentralAsia (MNG) -  Общие вступительные экзамены (ОВЭ) в Монголию начинаются с сегодняшнего дня /04 июля/. Регистрация на общие вступительные экзамены на 2023-2024 учебный год началась 13 апреля и завершилась 26 апреля. Для участия в ОВЭ зарегистрировались более 36 000 экзаменуемых.

Экзамены проводятся в 46 населенных пунктах по всей стране.

Перед ОВЭ проводится тест по монгольскому языку. Около 36 000 экзаменуемых приняли участие в экзамене по монгольскому языку и письму в этом году, и около 5300 экзаменуемых не достигли порогового балла. Было решено организовать переэкзаменовку этих экзаменаторов 17 августа.

Большинство экзаменуемых выбирают следующие предметы, такие как математика, английский язык и обществознание. Сегодня вступительный экзамен начинается с изучения истории. Экзаменуемый может выбрать как минимум два предмета из 10.

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