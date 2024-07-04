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Путин может посетить Монголию до конца года

CentralAsia (MNG) -  Кремль не исключает, что поездка президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор состоится в 2024 году. Его пригласил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в октябре 2023 года.

«Когда будет согласована… В этом году возможна, да»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости» на вопрос о сроках поездки Владимира Путина в Улан-Батор.

Ухнаагийн Хурэлсух пригласил российского президента посетить Монголию в 2024 году во время встречи в Китае в 2023-м. Накануне, 3 июля, президент Монголии в рамках саммита ШОС выразил надежду, что Путин сможет посетить Улан-Батор до конца года.

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