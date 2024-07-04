Зеленский рассказал, чего ждет от саммита НАТО в Вашингтоне

CentralAsia (CA) - Украина хотела бы получить что-то похожее на приглашение в НАТО в ходе саммита Альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но «знает, что не получит его».

«Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и что все уверены в руководстве США», - подчеркнул президент.