Новая избирательная система Монголии привела к увеличению представительства в парламенте, — Global Voices

CentralAsia (MNG) - Соперники правящей партии могут назвать это победой

28 июня в Монголии прошли парламентские выборы, на которых победила Монгольская народная партия (МНП), получив 68 из 126 мест в Великом государственном хурале, однопалатном парламенте Монголии. Эта победа продлит ее восьмилетнее правление еще на четыре.

Явка составила 69,4 процента, а остальные места были поделены между четырьмя партиями. Демократическая партия (ДП) получила 42 места, партия ХҮН (Человек) — восемь, а Национальная коалиция и Партия зеленых «Гражданское мужество» получили по четыре места, что стало важной вехой в монгольской политике. Впервые в истории страны места в парламенте получили сразу пять политических партий.

Вот видео на YouTube с результатами выборов.

На протяжении десятилетий в политической жизни Монголии доминировали две основные партии: МНП и ДП. МНП является наследницей Монгольской народно-революционной партии, созданной в 1920 году. В течение почти 70-летней коммунистической эпохи в Монголии МНП была единственной партией в стране.

В 1990 году Монголия перешла к демократии и свободной рыночной экономике, изменив политический ландшафт и породив множество политических партий, пять из которых в конечном итоге объединились и образовали ДП в 2000 году. С тех пор Монголия стала парламентской республикой, что подчеркивает важность парламентских выборов в формировании законодательной и исполнительной власти.

Всего за последние 34 года было проведено девять парламентских выборов, и все они были признаны большинством наблюдателей свободными и справедливыми. MНП была доминирующей силой на протяжении всего этого периода, выиграв шесть из них благодаря сильной партийной структуре и организации, большой членской базе и устойчивым позициям в сельской местности.

Коалиции, возглавляемые ДП, побеждали дважды, а на выборах 2004 года было сформировано коалиционное правительство. Заметной и тревожной тенденцией на этих выборах стало снижение явки избирателей. На последних выборах явка составила 69,5 процента, что является самым низким показателем с момента ее пика в 1990 году, когда она составляла ошеломляющие 96 процентов. Снижение происходит с 1990 года.

Основным фактором, способствовавшим этому снижению, стали постоянные изменения, вносимые в избирательный закон, что вызвало замешательство и подозрительность среди избирателей. Монголия меняла мажоритарную, плюралистическую (мажоритарную) и смешанную параллельные избирательные системы на восьми из девяти выборов.

Тот факт, что эти изменения были приняты правящими партиями в годы, предшествовавшие выборам, намекает на то, что они были внесены корыстными субъектами с целью повысить свои шансы на переизбрание, что подорвало доверие граждан к избирательному процессу. Ярким примером этого стала недавно принятая система блочного голосования, использованная на выборах 2020 года, которая помогла MНП получить 61 место из 76, хотя она получила менее половины от общего числа голосов.

Последнее изменение избирательной системы произошло в мае 2023 года, когда число членов парламента увеличилось с 76 до 126 и была принята смешанная избирательная система для обеспечения пропорциональности и представительства.

Вот видео на YouTube о новой избирательной системе.

Результаты применения новой системы были значительными. Подавляющее большинство Народной партии превратилось в незначительное большинство, получив всего 54 процента мест, а четыре другие партии либо укрепили свои позиции, либо утвердили свое присутствие в парламенте. Например, партия ХҮН получила восемь мест в парламенте по сравнению с одним на предыдущих выборах 2020 года.

Ослабление позиций MНП также было вызвано несколькими крупными случаями коррупции, в том числе скандалами с экспортом угля в 2022 году, фондом образования в 2023 году и закупками автобусов в 2024 году. Как правящая партия, MНП несла ответственность за эти грубые нарушения, подрывающие ее репутацию.

Следующие четыре года станут испытанием для способности Монголии противостоять вызовам и использовать возможности, которые открывает большее политическое разнообразие и представительство. Они также помогут выяснить, нашла ли страна оптимальную избирательную систему, отвечающую интересам всей нации, а не только одной партии.

автор: Нурбек Бекмурзаев

перевод: Татар С.Майдар

источник: GlobalVoices

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