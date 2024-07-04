Арест казахстанского дипломата: Сакен Мамаш пытался опротестовать решение суда

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - Казахстанский дипломат Сакен Мамаш, арестованный на 15 суток за нападение на сестру супруги в ОАЭ, пытался обжаловать решение суда, передает informburo.kz.

Апелляционную жалобу он подал 3 июля, городской суд Астаны рассмотрел её в тот же день. Защитники дипломата настаивали на том, что его вина не доказана. Указывали они и на то, что инцидент произошёл в Абу-Даби, а это не относится к юрисдикции Казахстана.

Однако суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

«Апелляционная инстанция не находит правовых оснований для внесения изменений в состоявшийся судебный акт либо его отмены. Постановляем решение специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в постановлениии.

Речь идёт об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью не супруги дипломата, а её сестры. По заявлению Карины Мамаш ведётся отдельное уголовное судопроизводство.

Ранее супруга дипломата Карина Мамаш заявила о том, что 5 мая Сакен Мамаш избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал дипломата из ОАЭ в Казахстан из-за обвинений в домашнем насилии.

9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселилась в кризисном центре. Позднее стало известно, что Сакену Мамашу может грозить до 7 лет лишения свободы по статье 110 УК РК «Истязание».

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