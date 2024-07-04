Беларусь стала членом ШОС

CentralAsia (CA) - Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав объединения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Беларусь за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в организации. Тем самым страна стала полноправным, десятым членом организации. Аналогичным статусом обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Главы государств-членов подписали документы о завершении приёма Беларуси в состав организации.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в Шанхае. Главные цели организация — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. С 2015 года Беларусь обладала в ШОС статусом наблюдателя, а в 2022 году подала заявку на членство в организации.

Три страны до этого момента имели статус государства-наблюдателя, еще восемь подали заявки на получение этого статуса. Кроме того, 14 государств имеют статус партнеров по диалогу.