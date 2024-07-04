Эрдоган: Турция готова заложить основу для соглашения о прекращении огня в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, передает NTV.

«Мы продолжим прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире, и можем создать основу для компромисса, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной»,— заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, сначала нужно договориться о прекращении огня, а после этого приступить к обсуждению мирного соглашения.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринял попытку мирного урегулирования во время визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Венгерский политик рассказал, что попросил главу государства рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.

По словам Орбана, Зеленскому не очень понравилось его предложение о прекращении огня.