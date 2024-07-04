В Великобритании проходят парламентские выборы. Власть может поменяться впервые за 14 лет

Премьер-министр Риши Сунак и лидер лейбористов Кейр Стармер соперничают за место на Даунинг-стрит

CentralAsia (CA) - В Великобритании проходят парламентские выборы, которые вероятно приведут к переходу власти к лейбористам после 14 лет пребывания у власти Консервативной партии, сообщает «Би-би-си».

В четверг – традиционный день голосования – британцы определят новый состав Палаты представителей и то, какая политическая сила сформирует новое правительство.

Избирательные участки в 650 округах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирлании открываются в 7:00 по местному времени и будут работать до 22:00.

С того момента сразу начинается подсчет голосов и публикация экзитполов. Первые результаты по округам могут стать известны после 23:00 по британскому времени, однако окончательные итоги объявят скорее всего около 9 часов утра.

Британцы, согласно всем опросам, сметут действующее правительство и вместо консерватора Риши Сунака новым премьер-министром станет лейборист Кир Стармер.

Почему Сунак проигрывает?

Как пишет «Би-би-си», ни один соцопрос не обещает консерваторам больше 100 из 650 мест в Палате общин — первоисточнике власти в стране. Сейчас у них 345 мест.

Лейбористам же прочат большинство, невиданное со времен триумфа Тони Блэра в 1997 году — свыше 400 депутатов. Рейтинг одобрения их лидера Кира Стармера — 44%, тогда как Риши Сунак не дотягивает до 23%.

Никаких сомнений в том, что победят лейбористы, нет. Вопрос лишь в том, насколько сокрушительным будет поражение консерваторов. И главное — удастся ли им сохранить лицо и остаться на втором месте в официальном статусе «королевской оппозиции», или впервые в истории его займет третья сила — либерал-демократы.

Сунак расплачивается за грехи своих предшественников на премьерском посту.

Дэвид Кэмерон ненарочно вывел Британию из Евросоюза и тут же подал в отставку. Тереза Мэй не смогла договориться с ЕС об условиях брексита, а потом объявила выборы и чуть не проиграла их. Борис Джонсон сменил ее волею партии и следующие выборы в декабре 2019-го, наоборот, выиграл, причем с солидным отрывом. Он договорился с ЕС о разводе — как позже выяснилось, крайне невыгодном для Британии.

А потом начались скандалы.

Джонсон выпивал с подчиненными в ковидный локдаун и был пойман на лжи в парламенте, который он пытался незаконно распустить себе в угоду.

При нем большинство британцев укрепилось во мнении, что консерваторы во власти считают себя неприкосновенными: одни правила для них, другие — для всех остальных.

На смену Джонсону пришла Лиз Трасс. Она отметилась самым коротким премьерством в современной истории, чуть не уничтожила пенсионную систему страны лихим набегом на казну и была вынуждена удалиться в историю 49 дней спустя — еще до того, как два скорых пера успели сдать в печать ее биографию под заголовком «Откуда ни возьмись».

На смену Трасс выбрали Риши Сунака. Опять же, не всенародным голосованием, а волей членов партии тори.

Бывший банкир и зять индийского миллиардера предпочитал передвигаться на вертолете, а на одном из выходов в народ выяснилось, что он не знает, как заправить машину бензином. Сунак так и не смог убедить британцев, что сделает бедных богаче и решит проблемы страны.

Их немало.

Почему британцы недовольны жизнью?

Люди беднеют, качество госуслуг снижается, жилья не хватает, здравоохранение трещит по швам, цены растут, а зарплаты — не очень.

Последний пятилетний срок консерваторов у власти, скорее всего, окажется первым с 1950-х годов, когда доходы населения сократились, а не выросли. В 1950-х страна лежала в руинах после Второй мировой войны.

Сейчас тоже есть, на что пенять: и ковид, и российские военные действия в Украине. Но есть и невынужденные провалы в политике, которые избиратели припомнят консерваторам в день выборов.

Тори пришли к власти после финансового кризиса 2008-2009 годов. С тех пор зарплаты росли всего на 0,5% в год, что невыносимо мало по историческим меркам. И Британия отставала от других крупных западных стран.

Если бы темпы роста были такими же, как в Германии и США, то средний британский работник получал бы сейчас на 3600 фунтов в год больше, подсчитал исследовательский центр Resolution Foundation.

Цены на жилье растут, а доступность жилья падает. Общественный транспорт возит с перебоями, долго и дорого. Цены на свет и газ — самые высокие в Европе. Здравоохранение по-прежнему бесплатно, но койку в больнице можно прождать в скорой несколько часов, а плановую операцию — несколько месяцев, а то и лет.

Одно из спорных достижений тори — брексит. Выход из ЕС обрушил торговлю с крупнейшим и ближайшим рынком, сократил ассортимент и доступность товаров и повысил цены внутри страны, а заодно и усложнил жизнь британцам, которые торговали, работали, отдыхали или гастролировали в Евросоюзе.

Выход из ЕС обострил проблему иммиграции. Она достигла невиданных рекордов — и не только потому, что граница для нерегулярных мигрантов переместилась с рубежей ЕС к берегам Ла-Манша.

Гораздо более существенный вклад внесла новая миграционная политика тори. Консерваторы пустили в страну сотни тысяч трудовых мигрантов для компенсации потери европейских рабочих рук после брексита. И еще сотни тысяч гонконгцев и украинцев из гуманитарных соображений.

Смогут ли новые власти улучшить жизнь в Британии?

Быстро — не смогут. Потому что лишних денег нет.

Обе партии перед выборами обещали залатать дыры в социальном обеспечении, залить ямы на дорогах и помочь нуждающимся. Но и запаса прочности в казне нет.

Чтобы заработать, нужно растить экономику, которая в последние годы прибавляет жалкие 1-1,5% в год по вышеперечисленным причинам: ковид, брексит, стареющее население, растущие расходы.

Ни одна из этих проблем не решается в одночасье.

Лидер лейбористов Стармер признает, что у него нет «волшебной палочки». Он обещает не повышать налоги и улучшить отношения с ЕС, но возврата к прежним темпам роста и прежней свободной торговле с Евросоюзом не предвидится.

Кроме того, новому правительству придется работать в условиях растущей неопределенности. Война в Европе продолжается, в США того и гляди придет к власти Дональд Трамп, а в Европе — крайне правые.