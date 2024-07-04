Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 24-го расширенного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Президента Монголии.

Хурэлсух Ухнаа подчеркнул важность, которую Монголия придает своим отношениям и сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций, стремясь внести свой вклад в решение глобальных проблем в рамках организации. Президент подчеркнул приверженность Монголии устойчивому развитию, борьбе с изменением климата и опустыниванием, поддержке миротворческих операций, обеспечению безопасности в Северо-Восточной Азии и продвижению демократии, прав человека, гендерного равенства и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В ходе встречи генеральный секретарь Антониу Гутерреш признал активное участие Монголии в Организации Объединенных Наций и ее системах, ее поддержку многосторонних механизмов и ее значительный вклад в достижение целей международного сообщества.

По приглашению президента Хурэлсуха генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетил Монголию в августе 2022 года. Это заметное событие в отношениях Монголии и ООН рассматривается как признание вклада Монголии в международный мир и безопасность и достижение Целей устойчивого развития.

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