И. о. главы Ирана привез на саммит ШОС в Астану фотографию погибшего президента Раиси

Исполняющий обязанности главы Ирана Мохаммад Мохбер

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности главы Ирана Мохаммад Мохбер привез на саммит ШОС в Астану фотографию недавно погибшего президента этой страны Ибрагима Раиси.

Фотография была установлена на столе Мохбера рядом с флагом Ирана лицевой стороной к собеседникам.

Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение 19 мая. Утром 20 мая обгоревшие обломки были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Вместе с президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в том числе глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан. Все они погибли. В качестве основной версии крушения борта рассматриваются погодные условия — самолет пропал из зоны видимости во время сильного тумана, его обломки искали 10 часов более 70 спасательных отрядов.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля.