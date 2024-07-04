Путин назвал причины возникновения украинского кризиса

CentralAsia (CA) - Кризис в Украине возник из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации содружества (ШОС) в Астане.

«Украинский кризис возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Мы неоднократно выдвигали на этот счет конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры»,— заявил Путин.

Он выразил благодарность лидерам ШОС за предложения по решению конфликта и заверил в готовности «учитывать ваши идеи и инициативы». По его словам, Москва «всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации».

Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский позднее назвал предложение российского президента «ультиматумом».