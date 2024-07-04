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Менять герб в Казахстане пока не планируют, - Минкультуры РК
Предыстория: Токаев предложил изменить герб Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Вопрос об изменении герба Казахстана снят с повестки, сообщили в Министерстве культуры и информации РК редакции Vlast.kz.

Изменение герба не будут обсуждать в ведомстве в ближайшее время.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания Национального курултая в Атырау говорил, что Казахстану необходимо поменять дизайн герба, так как нынешний слишком сложен для восприятия.

«Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нём присутствуют эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведёт общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана», – сказал тогда Токаев.

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