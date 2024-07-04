Бывший министр обороны Казахстана назначен генсеком ШОС

Нурлан Ермекбаев

CentralAsia (KZ) - На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в Астане, принято решение о назначении представителя Казахстана Нурлана Ермекбаева на должность генерального секретаря ШОС на период 2025-2027 годов.

Он возглавит организацию по принципу ротации с 1 января 2025 года, сменив на данном посту представителя Китая Чжана Мина, который занимает пост генсека ШОС с 1 января 2022 года.

На данный момент Ермекбаев занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Он владеет казахским, русским, английским и китайским языками. Его образование включает обучение в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР в Москве.

Ермекбаев также занимал различные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам.

Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана

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