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Пресс-секретарь Зеленского опроверг интервью Карлсону
Такер Карлсон
Такер Карлсон

CentralAsia (CA) -  Офис Владимира Зеленского опроверг информацию про интервью украинского президента американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет»,— написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в Facebook.

Сегодня Такер Карлсон заявил, что договорился об интервью с Владимиром Зеленским. Он подчеркивал, что его команда пыталась добиться этого разговора два года — с самого начала боевых действий в Украине. При этом ранее Владимир Зеленский отклонял «многочисленные запросы» на интервью с консервативным журналистом.

9 февраля Такер Карлсон выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Беседа была посвящена отношениям России и США, конфликту в Украине, а также связям российской стороны с НАТО. Журналист объяснял, что решил поговорить с российским президентом, поскольку американцы не знают о происходящем в России и в Украине.

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